Украина начала применять тайно полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS

Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что ракеты большой дальности ATACMS уже были доставлены на Украину в апрели. По данным Reuters, ВСУ уже пускают в ход новинку из своего вооружения.

Америка не объявляла о поставках дальнобойных ракет по просьбе Украины, так как ей очень хотелось увидеть вооружение в своем запасе. По предварительным данным Пентагона, тайно в апреле Киеву передали «значительное» количество ATACMS. Они вошли в мартовский пакет помощи, который оценивается в 300 млн долларов.

Саму передачу ракет одобрили в феврале 2024 года. Поставки лично поддержал Джозеф Байден.

По данным Reuters, впервые украинская армия начала использовать ATACMS 17 апреля. Министерство обороны России отмечало, что уже 19 апреля было сбито три комплекса ракет ATACMS над территорией Черного моря.

Вопрос о передаче этих ракет Киеву вызывал массу споров. В Конгрессе не исключали, что Украина может запустить ракеты на большое расстояние вглубь России. Дальность определенных видов ATACMS может достигать 300 км.

Ранее сообщалось, что депутат Красов заверил о нейтрализации новых ракет ВСУ силами ВС РФ.