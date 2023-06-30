Украинские пленные рассказали об обработке наркотиками во время их обучения за рубежом

Бойцы ВСУ при подготовке в других странах получают наркотические препараты, которые изменяли им сознание и вызывали агрессию.

Министерство обороны распространило видео, в котором показан допрос военнопленных. Те сообщают, как проходило их обучение в Латвии и Словении. По отзывам, прием таблеток вызывал у бойцов злость, а все происходящее вокруг воспринималось как в тумане.

Помимо этого с украинцами велась регулярная работа психологов. Те объясняли, что убийство русских людей является очень хорошим делом.

«Вели пропаганду, что русские плохие, чем больше русских уничтожишь, тем краше будет для Украины», - рассказал один из пленных.

Его слова привели РИА Новости. Вся остальная подготовка, судя по отзывам, была чисто формальной и проводилась для галочки.