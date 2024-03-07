Украинские власти объявили о принудительной эвакуации в Харьковской области

Украинские власти приняли решение о принудительной и обязательной эвакуации жителей на Купянском направлении. Об этом объявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Всем жителям 55 населенных пунктов предписано их покинуть. Список сел не приводится.

Также в принудительном порядке должны выехать родители с детьми из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах.

Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят предположил, что следующей большой целью российских войск после Авдеевки станет освобождение Харькова. Эксперт отмечал активные действия ВС РФ на Купянском направлении.