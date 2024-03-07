Украинские власти объявили о принудительной эвакуации в Харьковской области
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Украинские власти приняли решение о принудительной и обязательной эвакуации жителей на Купянском направлении. Об этом объявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Всем жителям 55 населенных пунктов предписано их покинуть. Список сел не приводится.
Также в принудительном порядке должны выехать родители с детьми из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах.
Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят предположил, что следующей большой целью российских войск после Авдеевки станет освобождение Харькова. Эксперт отмечал активные действия ВС РФ на Купянском направлении.