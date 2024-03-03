Немецкий генерал Куят считает, что российские войска после Авдеевки возьмут Харьков

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят считает, что российские военные после взятия Авдеевки захватят Харьков. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество <…>. Следующая цель — это Харьков», — сказал он.

Генерал считает, что российские войска сейчас ведут активное наступление на Купянском направлении. По словам Куяна, ВСУ не смогут вести на данный момент наземное наступление и боевые действия. Эксперт также отметил, что украинская армия испытывает трудности на более чем тысячекилометровой линии фронта, поскольку в ней не хватает людей.

Ранее мы писали, что боец ВСУ Евгений Шевченко сдался в плен российским солдатам, чтобы перейти на сторону России и воевать на нее.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Немецкий журналист, шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель ранее заявил, что офицеры бундесвера намеренно втягивают Германию в войну с Россией. Он предположил, что за такие заявления последует либо увольнения, либо отстранения.