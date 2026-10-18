В Артеме Toyota столкнулась с Honda: травмы получили шесть человек
Полиция: в ДТП в Приморье пострадали шесть человек, включая двух детей
В городе Артеме Приморского края в результате дорожной аварии пострадали шесть человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в региональной полиции, пишет РЕН ТВ.
По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Toyota Estima Emina не предоставил преимущество автомобилю Honda S-MX. Машины столкнулись, в результате чего травмы получили оба водителя.
Также пострадали четверо пассажиров Toyota. Среди них — дети 2018 и 2026 годов рождения. Таким образом, в аварии травмы получили шесть человек.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону четыре машины попали в массовое ДТП.