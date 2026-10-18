В Артеме Toyota столкнулась с Honda: травмы получили шесть человек

В городе Артеме Приморского края в результате дорожной аварии пострадали шесть человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в региональной полиции, пишет РЕН ТВ .

По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Toyota Estima Emina не предоставил преимущество автомобилю Honda S-MX. Машины столкнулись, в результате чего травмы получили оба водителя.

Также пострадали четверо пассажиров Toyota. Среди них — дети 2018 и 2026 годов рождения. Таким образом, в аварии травмы получили шесть человек.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону четыре машины попали в массовое ДТП.