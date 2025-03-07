В Балашихе задержали мужчину, который в пьяной ссоре зарезал своего племянника

В Балашихе задержали местного жителя, который во время пьяной ссоры зарезал своего племянника. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 6 марта в одной из квартир города. Мужчина в возрасте 50 лет распивал алкогольные напитки со своим племянником. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку. Во время потасовки злоумышленник два раза ударил родственника ножом.

От полученных ранений племянник мужчины скончался. На нападавшего завели уголовное дело, злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном была арестована пожилая женщина, которая зарезала своего мужа.