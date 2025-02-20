Жительницу Долгопрудного, убившую своего мужа, заключили под стражу

В Долгопрудном арестовали местную жительницу в возрасте 66 лет, которая убила своего супруга. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено 18 февраля в одной из квартир города. Женщина нанесла своему мужу проникающее ножевое ранение. От полученной травмы тот скончался. Совершив убийство, пенсионерка сообщила обо всем полиции.

По словам женщины, причиной стало то, что муж унижал ее на протяжении 40 лет брака. Свою вину она признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Женщину заключили под стражу на срок до 18 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске осудят женщину, которая в ходе ссоры убила своего сожителя. Жительница, находясь в состоянии опьянения, ударила мужчину ножом в область груди.