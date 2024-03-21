В Белгороде в результате обстрела ВСУ ранены пять человек, шесть многоэтажек получили повреждения
Фото: [t.me/vvgladkov]
Губернатор Белгородской области Владислав Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на областной центр.
По предварительной информации, пострадали пять человек. Трое из них получили черепно-мозговые травмы, еще у двоих осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь.
Поврежденными оказались 30 квартир в шести многоэтажных домах. В «Белгород Арене» повреждено фасадное остекление, выбиты окна и повреждена кровля в одном из корпусов образовательного учреждения.
Также повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались 5 тысяч белгородцев. Последствия аварии устраняются.
Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам ВСУ. Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе будут установлены дополнительные защитные модули.