Белгород усилит оборону от обстрелов ВСУ дополнительными защитными модулями

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что город закупит дополнительные защитные модули, которые помогут уберечь местность и людей от обстрелов ВСУ.

Столица Белгородской области стала чаще подвергаться обстрелам со стороны Украины. Для защиты города было решено закупить еще 100 защитных модулей. Пока их собирают и обещают доставить в течение 20 дней. По мере изготовления их будут сразу ставить в разные места города, особенно с высокой проходимостью.

«Сегодняшний трагический случай показал, что решение об укреплении остановок общественного транспорта и других локаций с наибольшей проходимостью — верное и своевременное. Людям удалось спрятаться в модульное сооружение», — написал в официальном канале мэр Белгорода.

Напомним, что подросток пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны Украины. Его перевезли в Москву для дальнейшего лечения.

Также сообщалось, что детей из Белгородской области перевезут в другие регионы из-за обстрелов. Мера защиты является временной.