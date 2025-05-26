В Новой Москве задержали подозреваемых в краже у курьера 127 млн руб.

В Новой Москве сотрудниками правоохранительных органов были задержаны люди, подозреваемые в краже 127 млн рублей у курьера в «Москва-Сити». Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Преступление было совершено 25 мая. Временно не имеющий работы 34-летний Дмитрий подрабатывал курьером, когда ему поступило предложение перевозить от делового центра посылки. За каждый из трех заказов исполнитель получил по 10 тыс. рублей, а во время четвертого стал жертвой преступников.

Мужчине дали чемодан и сообщили, что в нем лежит 127 млн рублей, а когда оказался на улице, перед ним предстали трое неизвестных. Задав вопрос о содержимом чемодана, Дмитрия начали избивать, а затем преступники отняли поклажу и скрылись. Сразу после этого потерпевший позвонил заказчику, а затем в полицию.

На появившихся кадрах задержания злоумышленников видна работа сотрудников правоохранительных органов, а еще слышны звуки стрельбы.

Ранее стало известно о том, что в Московской области был задержан рецидивист из одной из стран ближнего зарубежья, которого заподозрили в краже припаркованного автомобиля.