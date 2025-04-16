В Черном море начались работы по утилизации носовой части «Волгонефти-239»

Подрядная организация, которую нанял владелец танкера «Волгонефть-239», приступила к работам по утилизации носовой части судна в Черном море. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями ЗАО «Волгатранснефть». Те сообщили, что подрядчик, который взялся за утилизацию потерпевшего кораблекрушение танкера, уже приступил к работам.

«Подрядчик приступил к производству работ на сумму более 240 млн рублей. В настоящий момент проводятся мероприятия по комплексному водолазному обследованию носовой части танкера „Волгонефть-239“», — указали журналистам.

К тому месту, где находится судно, уже прибыли водолазы, для их успешной работы доставлено все необходимое оборудование. В компании добавили, что танки с нефтепродуктами герметично закрыты, это позволяет откачать содержимое из-под воды еще до подъема и утилизации танкера.

Ранее сообщалось, что места, где находятся два затонувших танкера в Черном море, укроют специальными саркофагами. Это не позволит нефтепродуктам попадать в воду и загрязнять ее и тем самым обеспечит экологическую безопасность.