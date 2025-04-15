Затонувшие в Черном море у берегов Кубани танкеры укроют саркофагами

На совещании, которое провел в понедельник, 14 апреля, президент России Владимир Путин с участием членов правительства, вице-премьер Виталий Савельев сообщил о том, что носовую часть танкера «Волгонефть-239» и судно «Волгонефть-212», которое было разломлено пополам, планируется накрыть специальными защитными конструкциями.

Напомним, в декабре прошлого года во время шторма затонули суда. Это привело к разливу мазута в море, что вызвало серьёзное экологическое бедствие в регионе Черного моря.

«На поверхности находятся всего три части — „носы“ обоих танкеров и кормовая часть „Волгонефть-212“. Сейчас мы там все зачистили — у нас практически на поверхности ничего не осталось», — обратил внимание Савельев.

Савельев отметил, что после тщательного анализа ситуации было решено применить саркофаги и коффердамы. Это позволит обеспечить экологическую безопасность.

Впоследствии через особые отверстия будет удалён мазут. Затем произойдёт переработка коффердамов и фрагментов танкеров, подытожил вице-премьер.

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