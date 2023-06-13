В Химках на хулигана с автоматом завели уголовное дело

В Химках завели дело на мужчину, который ездил по городу с автоматом и имитировал выстрелы из него. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные. Жители города обратились в полицию с сообщением о том, что по Совхозной улице ездит машина, пассажир которой держит автомат и делает вид, что стреляет из него.

На место прибыли сотрудники полиции, и нарушитель был задержан. Им оказался житель столицы 1996 года рождения. Правоохранители изъяли страйкбольный автомат, который был направлен на исследование. На москвича завели дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что у жителя Подмосковья был найден крупный арсенал с оружием и боеприпасами.