В Химках на хулигана с автоматом завели уголовное дело
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Химках завели дело на мужчину, который ездил по городу с автоматом и имитировал выстрелы из него. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные. Жители города обратились в полицию с сообщением о том, что по Совхозной улице ездит машина, пассажир которой держит автомат и делает вид, что стреляет из него.
На место прибыли сотрудники полиции, и нарушитель был задержан. Им оказался житель столицы 1996 года рождения. Правоохранители изъяли страйкбольный автомат, который был направлен на исследование. На москвича завели дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что у жителя Подмосковья был найден крупный арсенал с оружием и боеприпасами.