В Японии из-за тайфуна остановили работу автогиганты Toyota, Honda и Nissan

Три японских автогиганта Toyota, Honda и Nissan приостанавливают свою работу из-за тайфуна «Шаньшань», сообщает MarketWatch.

Toyota Motor до пятницы остановит 28 производственных линий на 14 заводах, Honda Motor ставит на паузу работу завода в префектуре Кумамото, а Nissan Motor планирует прекратить производство на заводах на острове Кюсю.

28 августа тайфун достиг южного острова Кюсю, обрушив на него ливни. Метеорологи предупреждают об опасности наводнений и схода оползней.

Японские авиакомпании отменили около 500 внутренних рейсов, остановилось движение высокоскоростных поездов между префектурами Кумамото и Кагосима. Более 250 тыс. построек осталось без электричества.

Предполагается, что тайфун двинется далее на север и достигнет основных островов Японии.

Ранее сообщалось, что 15 человек стали жертвами тайфуна «Карина» на Филиппинах.