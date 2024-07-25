Почти 15 человек стали жертвами мощного тайфуна «Карина» на Филиппинах

Тайфун «Карина» устроил ад на Филиппинах. Буйство стихии привело к разрушениям и потопам, в ходе которых погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Лютые потопы и шквалистый ветер ударили по инфраструктуре Филиппин. Непогода затронула 900 тысяч человек, половина из них покинула дома.

Пугающие погодные условия парализовали работу аэропорта Манилы: массово отменяют и задерживают рейсы. Тем временем страдают от природного катаклизма и пригородные поселения: там образовались водоемы глубиной 1,5 - 2 метра. В этих страшных наводнениях погибли как минимум 14 человек.

Судя по кадрам из Сети, потоп полностью накрывает автомобили и дороги, уровень воды поднимается до высоких мостов. На острове объявили режим ЧС, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Напомним, что недавно тайфун также буянил на северо-западе Китая. Там от проливных дождей и ветра пострадали многочисленные поселения. Волны уносили за собой мусор, частички домов, машины. Как сообщил канал НТВ, эвакуировали с опасных зон около 10 тысяч человек.

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