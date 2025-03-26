В Южной Корее после взрыва загорелось российское рефрижираторное судно Crystal Asia

На российском рефрижираторном судне Crystal Asia, находящемся в водах недалеко от Пусана, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть моряков, сообщило РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Южной Корее.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло в среду, 26 марта, в 7:04 по местному времени (1:14 мск). Судно находилось в 8 км от порта Камчхон.

По информации представителя компании-судовладельца «Транс Винд Флот», в машинном отделении произошел взрыв, за которым последовало возгорание.

Сейчас пострадавшие моряки находятся в больнице Пусана, где им оказывается вся необходимая помощь. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с местными властями.

Уточняется, что на Crystal Asia находились 23 человек, 22 из которых — граждане России.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее погиб пилот вертолета, потерпевшего крушение при тушении пожаров.