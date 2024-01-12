США и Великобритания начали военную операцию в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания начали военную операцию на севере Йемена против объектов правящего в регионе движения хуситов «Ансар Алла». Об этом сообщил телевизионный канал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали телеканалу, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство начали военную операцию против объектов хуситов. По их словам, удары были направлены на окрестности форта Ходейда. Уточняется, что 5 воздушных ударов попали по объектам движения к востоку от форта.

Согласно информации информагентства РИА Новости, еще 4 воздушных удара было нанесено по столице Сане, целью которых была военно-воздушная база. Сообщается, что Ходейда в данный момент находится под обстрелом, 8 ударов пришлось на аэропорт. Бомбардировке также подвергся город Таиз, в котором прозвучало 3 взрыва, сообщают источники агентства.

Представители Министерства обороны Соединенных Штатов подтвердили информацию о нанесенных ударах по объектам «Ансар Алла». Было обещано обнародовать подробную информацию об операции позже.

Согласно информации местного телевизионного канала CNN, американские военные применяли ракеты «Томагавк» для своих ударов.