В Лондоне задержали подозреваемого в поджоге дома Стармера

Портал Sky News сообщил, что полиция взяла под стражу 21-летнего юношу в рамках расследования пожара, произошедшего в доме на севере Лондона, который является собственностью британского премьера Кира Стармера.

В официальном заявлении правоохранительных органов указано, что задержанный подозревается в намеренном поджоге, целью которого было создание угрозы для жизни людей. В связи с тем, что здание имеет отношение к «известному общественному деятелю», расследованием занимается подразделение по борьбе с терроризмом.

Инцидент с возгоранием произошел в районе Кентиш-Таун в ночь на 12 мая. По информации полиции, никто не пострадал, однако входная дверь получила повреждения. Sky News также сообщает, что за день до этого произошел пожар у входа в другое здание в районе Ислингтон и оба объекта имеют связь со Стармером.

До начала парламентских выборов 2024 года Стармер и его семья проживали в Кентиш-Тауне, после чего переехали в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. По данным BBC, дом в Кентиш-Тауне остается в собственности премьер-министра и сдается в аренду.

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