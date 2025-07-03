В Петербурге впервые за 160 лет ожидается наводнение

В Санкт-Петербурге 4 июля ожидается наводнение, оно станет первым таким явлением за последние 160 лет. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 4 июля, подует сильный ветер со стороны Финского залива. Он погонит воды Балтийского моря в Санкт-Петербург.

«Вода поднимется до 170-190 см — циклон начнет ослабевать только к ночи 5 июля, передает главный синоптик Александр Колесов», — указал микроблог.

По имеющимся данным, скорость ветра будет доходить до 25 м/с. За счет этого уровень воды в Неве и других реках Петербурга может повыситься на 130-140 см. В июле такое наблюдалось в последний раз только в 1865 году, ровно 165 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Петербурге горожанам и курьерам снизили скорость электросамокатов до 10 км/ч. Новые правила передвижения действуют с 1 июля. Речь идет о тротуарах и пешеходных зонах, а также о парках и ряде улиц.