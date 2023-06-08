В Минтрансе Подмосковья призвали жителей региона не оставлять детей одних в машине

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали жителей региона не оставлять детей одних в машине даже на несколько минут.

В пресс-службе ведомства также рассказали, что в четверг утром на дорогах региона довольно свободно, загруженность составляет четыре балла.

Движение временно затруднено на Варшавском, Калужском, Носовихинском, Симферопольском, Щелковском, Можайском, Ленинградском и Рублево-Успенском шоссе. Также есть небольшие заторы на трассах М-1, М-4, М-5, М-8 и М-9.

В Минтрансе Московской области отметили, что утром в четверг на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 860 тысяч автомобилей. Это на шестьдесят тысяч меньше машин, чем днем ранее.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино загорелся автомобиль, внутри которого находился ребенок. Причиной пожара стало короткое замыкание. Девочку из заблокированной горящей машины спас находящийся рядом с автомобилем мужчина. Он разбил стекло и помог ей выбраться через багажник.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. По данным пресс-службы областной прокуратуры, девочку 2009 года рождения оставил в машине без присмотра ее отец.