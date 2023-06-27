Mash: 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Подмосковье
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Двенадцатилетний ребенок попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье. Об этом сообщил Mash.
По информации издания, инцидент произошел в садовом товариществе «Агат» в Талдомском городском округе.
Сейчас, по данным журналистов, девочка находится в состоянии средней тяжести. Других подробностей происшествия не приводится.
Накануне в СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о том, что с начала лета на территории Московского региона местные жители стали все чаще находить змей.
Как пояснял руководитель отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи начали сползаться к жилым домам из-за сильной жары. Пресмыкающиеся, по словам эксперта, ищут места, где можно охладиться и попить воды.