Mash: 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

Двенадцатилетний ребенок попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье. Об этом сообщил Mash .

По информации издания, инцидент произошел в садовом товариществе «Агат» в Талдомском городском округе.

Сейчас, по данным журналистов, девочка находится в состоянии средней тяжести. Других подробностей происшествия не приводится.

Накануне в СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о том, что с начала лета на территории Московского региона местные жители стали все чаще находить змей.

Как пояснял руководитель отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, змеи начали сползаться к жилым домам из-за сильной жары. Пресмыкающиеся, по словам эксперта, ищут места, где можно охладиться и попить воды.