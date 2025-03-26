В Московской области двое подростков подожгли дверь квартиры депутата

Двое молодых парней подожгли дверь в квартиру Ирины Спириной, депутата от «Единой России» из Химок. До этого ее несколько дней засыпали угрозами в Сети. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Спирина работает заведующей Химкинской поликлиникой № 7, и в 2021 году она вошла в городской Совет депутатов от партии «Единая Россия». В марте ее стали засыпать в соцсетях с иностранных аккаунтов фотографиями, на которых она отмечает 9 Мая. Затем ей написали, что знают, где депутат живет и номер телефона ее мужа. Медик проигнорировала эти сообщения и просто заблокировала их. А 20 марта злоумышленники приступили к делу. Они подкатили к дверям ее квартиры покрышку и затем подожгли ее.

«Прибывшие на место пожарные смогли остановить пламя, но огонь сильно повредил три соседские двери, электрощитовую и стены в коридоре», — указал микроблог.

Вслед за этим Спириной пообещали, что в следующий раз ее обольют кислотой. Поджигателей уже задержали, ими оказались двое подростков 15 и 16 лет.

Ранее сообщалось о поджоге машин на стоянке во Владивостоке. Неизвестный подпалил один автомобиль, в результате этого огонь перекинулся на другой транспорт. В итоге сгорело 23 транспортных средства. Злоумышленника сейчас ищут.