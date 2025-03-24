Неизвестный сжег более 20 машин во Владивостоке
По Владивостоку бродит «ночной поджигатель» машин
Фото: [Главное управление МЧС России по Приморскому краю]
Во Владивостоке неизвестный поджег автомобиль на стоянке на улице Пихтовая. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью.
О ЧП сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.
К месту пожара прибыли сотрудники МЧС. Им удалось ликвидировать пожар, охвативший 150 кв. м. К счастью, никто не пострадал. Личность поджигателя еще предстоит установить. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что на аэродроме в Энгельсе произошел пожар после атаки БПЛА.