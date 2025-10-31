В Москве иномарка врезалась в деревья: погибли все находившиеся в салоне

В Москве произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением на улице Захарово, в результате чего транспортное средство вынесло с проезжей части, сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва».

Автомобиль с огромной силой врезался в придорожные деревья и застрял между ними, оказавшись в положении на боку. От мощного удара машина была деформирована до состояния металлолома. Спасателям пришлось работать на месте, чтобы извлечь транспортное средство.

Как сообщают источники, все люди, находившиеся в салоне на момент аварии, погибли. Сейчас на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы, которые выясняют точные причины и все обстоятельства случившегося.

