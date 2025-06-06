В Москве оперслужбы приступили к проверке второй машины с подозрительным предметом на днище

Оперативные службы приступили к проверке уже второго за день автомобиля, у которого под днищем находится подозрительный предмет. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На улице Молодогвардейской в Москве обнаружили припаркованный автомобиль, под днищем которого виден прикрепленный подозрительный предмет. В итоге к месту обнаружения вероятной мины прибыли представили оперативной службы, они приступили к проверке белой машины марки BMW X6.

«От заминированной KIA, которую ранее обезвредили, немецкая иномарка находится в 600 метрах и буквально 10 минутах ходьбы», — утверждает микроблог.

Парковка, на которой находится транспорт, была оцеплена во избежание случайностей.

Ранее уже сообщалось, что подозрительный предмет обнаружили под машиной в московском районе Кунцево. Его засекли прохожие, после чего сообщили в экстренные службы. После этого к автомобилю приехали взрывотехники и устроили проверку.