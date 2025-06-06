Неизвестный предмет под машиной в московском районе Кунцево вызвал подозрения у прохожих
Mash: подозрительный предмет обнаружили под машиной в московском районе Кунцево
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Неизвестный предмет заметили под припаркованным в московском районе Кунцево автомобиле, пишет телеграм-канал Mash.
По информации источника, на улицу Леси Украины, где стоит транспортное средство, выехали специалисты для проверки факта минирования. Территория возле авто оцеплена, также там работают взрывотехники.
Информации о том, кому принадлежит автомобиль, нет. Данные уточняются. Местным жителям посоветовали обходить место оцепления и не паниковать.
27 мая сообщалось, что в Москве недалеко от метро обнаружили привязанную к днищу автомобиля подозрительную коробку.
Позже неизвестный предмет из-под «Тойоты» извлек робот-сапер. Известно, что внедорожник принадлежал российскому военному. Других подробностей инцидента не приводилось.
Ранее сообщалось, что в двух московских аэропортах перехватили провоз наркотических веществ, спрятанных в пианино и диджейский пульт.