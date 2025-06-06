Неизвестный предмет под машиной в московском районе Кунцево вызвал подозрения у прохожих

Неизвестный предмет заметили под припаркованным в московском районе Кунцево автомобиле, пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, на улицу Леси Украины, где стоит транспортное средство, выехали специалисты для проверки факта минирования. Территория возле авто оцеплена, также там работают взрывотехники.

Информации о том, кому принадлежит автомобиль, нет. Данные уточняются. Местным жителям посоветовали обходить место оцепления и не паниковать.

27 мая сообщалось, что в Москве недалеко от метро обнаружили привязанную к днищу автомобиля подозрительную коробку.

Позже неизвестный предмет из-под «Тойоты» извлек робот-сапер. Известно, что внедорожник принадлежал российскому военному. Других подробностей инцидента не приводилось.

Ранее сообщалось, что в двух московских аэропортах перехватили провоз наркотических веществ, спрятанных в пианино и диджейский пульт.