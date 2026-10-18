В МВД объяснили, какие слова лучше не произносить в разговоре с незнакомцами

В столичном главке МВД посоветовали не произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» в разговорах с неизвестными, а также не сообщать им свои фамилию, имя и отчество. Такие рекомендации вошли в памятку по цифровой безопасности, подготовленную пресс-службой ведомства, пишет ТАСС .

В полиции пояснили, что речь и изображение человека могут записать и обработать. Поэтому при общении с незнакомцами стоит ограничивать разговор и не сообщать лишние сведения о себе.

Защитить учетные записи поможет двухфакторная аутентификация. Кроме того, в МВД рекомендуют отключить автоматическое скачивание медиафайлов в мессенджерах и установить на устройство антивирус. Это позволит снизить вероятность загрузки файлов с вредоносными программами.

Если поступило сомнительное сообщение, полицейские советуют проверить отправителя, связавшись с ним по номеру или через аккаунт, который уже известен. Переходить по подозрительным ссылкам не следует. Особенно опасно вводить логины и пароли на страницах, открытых по ссылкам из чужих сообщений.

Если сайт выглядит непривычно или вызывает сомнения, лучше закрыть его и самостоятельно открыть официальный сайт либо приложение нужного сервиса. А при подозрении, что учетная запись могла попасть к посторонним, необходимо сменить пароль и проверить историю входов на наличие неизвестных устройств или сеансов.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Приморье пострадали шесть человек, включая двух детей.