В Норильске за пределы посадочной полосы выкатился самолет с 79 пассажирами на борту
В аэропорту Норильска авиалайнер выкатился за пределы посадочной полосы
Фото: [flickr.com]
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Об этом сообщила в своем официальном телеграм-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел с самолетом Airbus А321, который принадлежит авиакомпании «Сибирь». Борт прибыл в Норильск из Москвы, и после посадки, во время разворота на рулежной дорожки, было допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.
«На борту самолета находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — указали представители прокуратуры.
Для того, чтобы отправить в Москву пассажиров, был задействован резервный самолет.
Ранее сообщалось, что в России в пяти городах заработали аэропорты в штатном режиме. В них на некоторое время вводились ограничения по приему и взлету самолетов. Это коснулось авиагаваней, которые находятся в Саратове, Саранске, Ульяновске, Казани и Пензе.