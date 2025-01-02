Пять аэропортов в России сняли ограничения на полеты воздушных судов

В пяти аэропортах России были сняты ранее введенные временные ограничения на движение воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Артем Кореняко, представитель Росавиации.

Ранее временные ограничения на полеты были введены сразу в нескольких городах России. Теперь эти ограничения отменили. В 2 часа ночи по московскому времени сняли ограничения в аэропортах Саранска, Саратова и Пензы. Через полтора часа взлет воздушных судов и их посадку разрешили в аэропорту Ульяновска. Аэропорта Казани такая отмена коснулась в 5.00. Все авиагавани заработали в своем штатном режиме.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Южной Корее. Там при посадке в Муане загорелся и упал авиалайнер Boeing 737-800. Предварительной причиной трагедии назвали столкновение борта с птицами. Очевидцы утверждают, что видели, как его двигатель загорелся и задымил на подходе к городу.