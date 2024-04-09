ВСУ убили школьника и женщину в брянском поселке Климово

Ребенок и местная жительница в Климово Брянской области погибли во время обстрела со стороны армии Украины. Об этом сообщает RT .

По предварительной информации, 12-летний житель Климово возвращался из школы, как неожиданно начался обстрел ВСУ. При этом за две недели до этого в семье умер дедушка, с которым мальчику было тяжело прощаться.

«Мальчик был на похоронах, и я впервые его видела таким: он очень переживал», — рассказала жительница Климово.

Кроме того, в ходе обстрела Брянской области погибла одна женщина из Климово. Три человека числятся пострадавшими. Эту информацию подтверждал глава региона Александр Богомаз. Он уточнял, что ВСУ совершили артиллерийский обстрел. В результате также взорвался дом и задело несколько машин. На месте работали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что натовскую технику подбили над Белгородом.