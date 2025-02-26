В Огайо в результате стрельбы погибли два человека

В Ланкастере, американский штат Огайо, произошла стрельба, в результате которой два человека погибли. Одного человека госпитализировали в критическом состоянии, передает телеканал NBC.

Мужчина, который открыл стрельбу, был задержан сотрудником полиции. По предварительной информации, убитые имели связь с нападавшим, однако детали пока не раскрываются.

Полиция ведет расследование, выясняя мотивы преступления и обстоятельства трагического инцидента.

Накануне на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико также произошел инцидент со стрельбой, в результате которого один летчик ВВС США погиб, а другой получил пулевое ранение. Обстоятельства, которые привели к трагедии, пока не ясны, местные власти совместно с ФБР проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в вагоне московской электрички пассажир открыл стрельбу из-за конфликта.