В Петербурге закрыли нелегальную майнинговую ферму в ангаре

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной фермы для добычи криптовалюты. Объект располагался в ангарном помещении на Митрофаньевском шоссе, в промышленной зоне Московского района, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Внутри ангара, занимавшего площадь несколько сотен квадратных метров, находилось большое количество вычислительных устройств. Они были нелегально подключены к близлежащей электроподстанции через главный распределительный узел. Потребление электроэнергии не фиксировалось, в результате чего энергетическая компания понесла убытки в размере около 10 млн руб.

Конфискованное оборудование было отправлено на специализированный склад для дальнейшего хранения. По данному инциденту было инициировано уголовное расследование по статье 165 УК РФ (нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Сотрудники электросетевой организации документально подтвердили факт несанкционированного потребления электроэнергии и составили соответствующие технические акты. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к организации незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Иркутске изъяли более 2 тыс. устройств нелегального майнинга.