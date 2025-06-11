В Иркутске изъяли более 2 тыс. устройств нелегального майнинга

Следственный комитет России (СКР) обнаружил крупнейшую «серую» майнинговую ферму в Иркутске, сообщило РБК со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

В рамках операции по выявлению незаконной майнинг-фермы оперативники изъяли более 2 тыс. единиц оборудования, которое использовалось для добычи криптовалюты с нарушением законодательства РФ и без учета необходимых нормативных требований в Ангарском городском округе.

Отмечается, что в операции по выявлению фермы также участвовала «Иркутская энергосбытовая компания». Всего оперативникам удалось изъять 2107 единиц оборудования, которое работало на сетях энергетической компании «Радиан».

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 35 единиц техники и передали их в контейнеры на хранение. Оставшееся оборудование было отключено и запечатано.

Уже 8 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что запечатанные контейнеры были вскрыты, а майнинговое оборудование снова подключено к сетям электроснабжения и продолжает функционировать. В результате повторного обыска было изъято оставшееся оборудование — 2072 единицы майнинговых устройств.

Следствие ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, поскольку деятельность фермы наносила значительный ущерб энергетической инфраструктуре и бюджету Иркутской области.

В «Иркутскэнергосбыте» отметили, что обнаруженная майнгинг-ферма является крупнейшей за последние несколько лет. Ежемесячные затраты на электроэнергию для обслуживания подобной фермы могли достигать нескольких миллионов рублей.

В России в соответствии с законом о майнинге заниматься им могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физические лица могут продолжать майнить без регистрации, но с ограничениями по энергопотреблению. Запрет также введен на деятельность майнеров, занятых в сфере электроэнергетики.

Нелегальная деятельность майнеров влечет за собой серьезные последствия, такие, например, как штрафы за неуплату налогов, неправомерное использование электроэнергии, создание рисков пожаров и повреждения инфраструктуры.

В целях сведения к минимуму рисков дефицита электроэнергии в 10 регионах России ограничили майнинговую деятельность до 2031 года. В Иркутской области майнить запрещено в зимний период.

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