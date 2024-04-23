В Подмосковье будут судить двоих мужчин за кражу госнаград у пенсионерки

Одинцовский городской суд рассмотрит дело против двух жителей Рязанской области, которые украли у 84-летней женщины государственные награды СССР и полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Злоумышленники представились работниками газовой службы и проникли в квартиру потерпевшей. Они отвлекли внимание женщины тем, что якобы приводили в порядок газовую плиту. В это время злоумышленники похитили деньги и награды.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно восстановили личности обвиняемых и задержали их.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже снегохода.