Двоих мужчин, подозреваемых в краже снегохода, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали двоих ранее судимых жителей Подмосковья, подозреваемых в краже снегохода в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, в ночное время в деревне Ожогино злоумышленники проникли на один из придомовых участков, взломали створки гаража и похитили снегоход стоимостью почти один миллион рублей. Следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении преступления и при поддержке Росгвардии задержали их по местам жительства в Рузском городском округе.

Ранее стало известно, что жителя Серпухова задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.