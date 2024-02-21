В Подмосковье мужчина напал с ножом на приятеля и украл у него охотничье ружье

Подмосковные росгвардейцы задержали ранее судимого уроженца Кировской области, который напал с ножом на приятеля и украл у него охотничье ружье.

Инцидент произошел в Дубне. Правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в частном секторе, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали 34-летнего подозреваемого, в руках у него было оружие. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который устроил погром в магазине.