Нетрезвый мужчина устроил погром в подмосковном магазине

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 27-летнего москвича, который незаконно проник на территорию охраняемого магазина и устроил там погром, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Виноградово. Злоумышленник повредил входную конструкцию магазина, сорвал замок с пластиковой двери, опрокинул автомат с игрушками и разбросал пустые бутылки.

На место оперативно прибыли росгвардейцы. Они задержали мужчину. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции, по факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в отеле.