Нетрезвый мужчина устроил погром в подмосковном магазине
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 27-летнего москвича, который незаконно проник на территорию охраняемого магазина и устроил там погром, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в подмосковном поселке Виноградово. Злоумышленник повредил входную конструкцию магазина, сорвал замок с пластиковой двери, опрокинул автомат с игрушками и разбросал пустые бутылки.
На место оперативно прибыли росгвардейцы. Они задержали мужчину. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанного доставили в отдел полиции, по факту случившегося начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в отеле.