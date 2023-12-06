В Подмосковье железнодорожника дважды переехали грузовые платформы во время чистки снега

На железнодорожной станции Бекасово в Подмосковье рабочий дважды попал под грузовую платформу и выжил, пишет «Осторожно, Москва» .

Уточняется, что все произошло, когда мужчина с помощью воздуходувки убирал снег со стрелочного перевода. Из-за стены снега он не увидел движение платформы. После этого по нему прокатился еще один вагон.

На помощь пострадавшему пришел его коллега, который, по словам очевидцев, должен быть смотреть за движением поездов и предупреждать о движущихся составах, но не сделал этого, поскольку отвлекся или тоже не увидел движущиеся составы.

По данным СМИ, пострадавшего рабочего госпитализировали с различными травмами.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде возбудили уголовное дело после гибели рабочего из-за удара током во время установки опор для фонарей в зоне ЛЭП.