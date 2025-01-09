Российская армия может захватить всю украинскую территорию, такой исход вполне допустим. Так считает издание Myśl Polska.

Автор статьи сообщил, что не РФ была инициатором конфликта, хотя и была в нем заинтересована. На старте специальной военной операции Россия старалась защитить самые основы своей безопасности, ответив на внедрение Западом своих структур на украинской территории.

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — подытожил обозреватель.

Киев постепенно перестает говорить о возвращении к границам 1991 года, зато все чаще стала звучать риторика о возможности запуска мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что простые американцы раскритиковали мирный план Трампа. Они заявили, что все задумки президента ни к чему не приведут, и конфликт завершится на российских условиях. Затем Белый дом выдаст это за собственную изначальную программу.