Также они предложили, что президента Украины Владимира Зеленского нужно приговорить к пожизненному заключению за развязывание войны.

«Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан! Он заслужил пожизненное заключение», — написал пользователь с ником bedoe25.

Также он отметил, что сколько бы ракет стоимостью миллиарды долларов не отправил Байден Зеленскому, тот «никогда не сможет стереть с лица земли Россию».

Пользователь jinarvada выразил уверенность в том, что мирное соглашение будет подписано на условиях России, а США будут делать вид, что им удалось заключить «идеальный» договор.

Пользователь под ником tcard24 напомнил, что Владимир Путин ужне не раз призывал Зеленского прекратить спекуляции на тему вступления Украины в НАТО, но так и не был услышан.

Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали похожими позиции Трампа и Путина по Украине.