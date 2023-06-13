В праздничные выходные в Подмосковье выявлены пьяные водители

Подмосковная Госавтоинспекция в минувшие выходные с повышенным вниманием следила за безопасностью на дорогах. После проверки более 22 тысяч автомобилей с признаками опьянения выявлено 268 водителей.

По информации Минтранса Подмосковья и Госавтоинспекции Московской области, в период 9 - 12 июня автоинспекторы провели 340 профилактических рейдов. Среди водителей, вызвавших подозрение на наличие алкоголя в крови, 129 отказались пройти соответствующую проверку, что никак не освобождает от ответственности.

Отметим, что стражами правопорядка задержано 14 человек, которые находились за рулем в нетрезвом виде, будучи при этом ранее лишенными прав за аналогичные нарушения.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья категорически просит исключить езду в нетрезвом виде и напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит еще более серьезным наказанием — штрафом от 200 тыс. рублей, конфискацией автомобиля и лишением свободы.

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