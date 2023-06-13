Подмосковье отметилось на гастрономическом фестивале «GASTREET» в Сочи

В Сочи на Красной Поляне состоялся традиционный ресторанный фестиваль. В этом году участниками «GASTREET» стали около семи тысяч человек и среди них представители Подмосковья — компании «Черкизово», «ЭкоНива» и производитель фудтраков «Мобитрак».

На семи образовательных площадках в неформальной обстановке прошли более 200 мастер-классов, а также лекции, семинары, дегустации. В этом году к ресторанному блоку организаторы добавили темы про отели, вино и кофейную индустрию.

Группа «Черкизово», отметим, выступила партнером фестиваля. Двухэтажный ресторан всеобщим центром внимания. Особый интерес вызвала дегустация куриных наггетсов, котлет и фрикаделек.

Не отстала от земляков и компания «ЭкоНива». Посетители ее павильона одобрили элитные сорта сыров, пиццу и напитки с пышной пенкой из молока.

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