В Раде заявили о намерении продолжить мобилизацию в ВСУ даже в случае перемирия

Украинские власти не планируют прекращать мобилизацию даже в том случае, если будет заключено 30-дневное перемирие с Россией. Такое заявление сделал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Его слова привело агентство «Укринформ».

По утверждению депутата, заключение перемирия вовсе не означает наступления мира между Украиной и Россией. По этой причине некоторые мероприятия военного характера не будут прекращены.

«Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет», — указал он.

Ранее Зеленский высказался по поводу утраченных Украиной территорий. По его словам, Киев не будет признавать российскими те земли, которые попали под контроль ВС РФ. Украинские власти не пойдут на нарушение собственной конституции и не станут вводить ограничения на суверенитет своего государства.