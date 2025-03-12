На Украине заявили о невозможности признать утрату территорий

Украина по итогам вероятных переговоров по урегулированию конфронтации с Россией не станет признавать утрату территорий. Такое мнение выразил Владимир Зеленский, когда давал ответ на вопрос о том, имеются ли у Украины красные линии во время диалога об окончании противостояния. Его слова привел ТАСС.

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — заявил глава киевского режима.

Зеленский также сказал, что не станет нарушать Конституцию Украины и вводить ограничение на ее суверенитет, но при этом смысл сказанных слов объяснять не стал. В тоже время в украинской конституции закреплено стремление оказаться в составе НАТО.

Ранее генеральный секретарь США Марк Рубио заявил, что на прошедшей 11 марта встрече с украинской стороной была затронута тема возможных территориальных уступок, на которые придется пойти Украина.