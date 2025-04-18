В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пляжей Анапы и Темрюка

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о несоответствии пляжей в Анапе и Темрюкском районе критериям безопасности, что препятствует началу курортного сезона из-за обнаруженных загрязнений мазутом, передает РБК.

В то же время Попова отметила, что качество питьевой воды, пищевых продуктов и воздуха в данной местности соответствует установленным стандартам. Она добавила, что рекреационное использование территории возможно, но без доступа к пляжу и морской воде.

По словам Поповой, побережье Краснодарского края в восточном направлении от Новороссийска свободно от мазутного загрязнения, что не создает угроз для оздоровительного отдыха.

Она пояснила, что морские течения в Черном море направлены с востока на запад, что, по мнению экспертов, предотвратит распространение загрязнения на данную часть побережья.

Причиной утечки мазута стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. Эти суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. По разным оценкам, на дне Черного моря остается от 4 до 5 тыс. тонн мазута.

Ранее сообщалось, что россияне не смогли вернуть 3 млн у отеля в Анапе после сорванного отпуска.