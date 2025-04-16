Россияне не смогли вернуть 3 млн у отеля в Анапе после сорванного отпуска

Отпуск многих российских граждан сорвался из-за проблем с отелем в Анапе, и теперь они не могут вернуть свои средства. Люди были вынуждены аннулировать поездки, однако уже третий месяц не могут добиться возврата уплаченных денег.

Жительница Москвы Альфия поделилась с каналом SHOT своей историей. Еще в ноябре прошлого года она полностью оплатила семейный тур в отель «Джамайка» за 150 тыс. руб. Из-за инцидента с разливом мазута в Черноморской зоне они приняли решение отказаться от отдыха.

С тех пор, вот уже три месяца, семья безуспешно пытается вернуть свои деньги или перебронировать тур на другую дату. По словам Альфии, сотрудники отеля сначала давали обещания, но затем перестали выходить на связь.

В настоящее время пострадавшие сформировали общую группу для координации действий, в которой уже 26 человек. Общая сумма их финансовых потерь оценивается примерно в 3 млн руб. Обманутые туристы направили претензию в досудебном порядке и обратились за помощью в Роспотребнадзор.

Представители отеля признали наличие задержек с возвратом средств, объясняя это увеличением количества запросов на возврат из-за произошедшего чрезвычайного происшествия. Как и несостоявшимся отдыхающим, нам пообещали предоставить дополнительную информацию из финансового отдела.

Ранее сообщалось, что на пляж в Анапе выбросило неизвестное белое вещество.