В России начинают отменять введенные ограничения
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В Липецкой области начинают отменять ограничения, введенные из-за начавшегося накануне мятежа ЧВК Вагнера. Об этом написал в своих соцсетях губернатор региона Игорь Артамонов.
«В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — написал Артамонов.
Он также поблагодарил всех жителей региона за понимание, доверие и поддержку.
Ранее стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным.