В России начинают отменять введенные ограничения

В Липецкой области начинают отменять ограничения, введенные из-за начавшегося накануне мятежа ЧВК Вагнера. Об этом написал в своих соцсетях губернатор региона Игорь Артамонов.

«В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — написал Артамонов.

Он также поблагодарил всех жителей региона за понимание, доверие и поддержку.

Ранее стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным.