Лукашенко провел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным

С утра 24 июня российский лидер сообщил своему белорусскому коллеге о ситуации в южной части России. Главы обоих государств решились на совместные действия. Об этом сообщают в СМИ.

Как известно, переговоры велись весь день. В результате них удалось прийти к тому, что развязывать кровавую бойню на территории Российской Федерации попросту недопустимо.

Президент Беларуси, Александр Лукашенко, предложил Евгению Пригожину остановить движение частной военной компании в России. Лидер группировки принял его, как и решение о последующих этапах по деэскалации напряжения.

Сейчас бойцам ЧВК «Вагнер» представлен приемлемый, безопасный и выгодный вариант развязки сложившейся ситуации, о чем сообщает пресс-служба президента Беларуси.