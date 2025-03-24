В Ростове загорелся торговый центр «Галерея Астор»

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом центре (ТЦ) «Галерея Астор», сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, возгорание могло начаться в ночном клубе «Ля Мажор», который расположен на первом этаже здания. Именно сотрудники этого заведения первыми сообщили об огне. Причины пожара остаются неизвестными.

Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие. Все люди, находившиеся внутри ТЦ, были эвакуированы.

На данный момент спасатели продолжают работу по ликвидации возгорания. Площадь, охваченная огнем, составляет приблизительно 500 кв. м. Пожар представляет угрозу для соседних зданий, и, как отметила Readovka, огонь начал распространяться на жилой дом, расположенный в нескольких метрах от ТЦ.

Из-за инцидента Буденновский проспект, на котором расположено горящее здание, перекрыт для движения транспорта. На месте происшествия работают пожарные расчеты и медицинские службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелось ремонтируемое здание.