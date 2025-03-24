В Санкт-Петербурге загорелось ремонтируемое здание

В ночь на 24 марта в Кировском районе Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС в 2:19 по московскому времени.

Загорелось пятиэтажное капитально-ремонтируемое здание, расположенное на улице Турбинная, дом 9.

Возгорание произошло на 3-5 этажах и на кровле на общей площади 140 кв. м, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

В 3:14 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о том, что к тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда.